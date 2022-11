Emergenza infortuni e il caso Pogba | Allegri va all'attacco

Proprio l'lo costringe a rinnegare la sua filosofia, in attesa che rientrino i big dall'infermeria. " Se i ragazzi giocano nella Juve vuol dire che hanno qualità, ma per giocare ...TOTALE Eppure spesso i tecnici italiani vivono l'impegno del giovedì più come un fastidio che un'opportunità, soprattutto se in ballo c'è rincorsa al quarto posto, ovvero la Champions del ...Proprio l’emergenza infortuni lo costringe a rinnegare la sua filosofia, in attesa che rientrino i big dall’infermeria. «Se i ragazzi giocano nella Juve vuol dire che hanno qualità, ma per giocare ...Senza 12 giocatori Allegri costretto ad affidarsi anche a Miretti & compagni: «Sono bravi, ma dovrebbero fare un percorso di crescita, non possono essere loro a risolvere i problemi della squadra» ...