Elisabetta Canalis svestita così per Halloween | décolleté e Lato B | roba da censura | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Da buona americana d'adozione,festeggia(vera e propria festa-cardine in Nord America) dando spettacolo. L'ex velina di Striscia la notizia, che nelle ultime ore aveva allontanato con alcune stories "di coppia" le voci rimbalzate anche di qua dall'Atlantico di una presunta crisi matrimoniale con Brian Perri, ha scelto sempre Instagram per testimoniare il party a cui ha partecipato. Sarà anche stata la "Notte delle streghe", ma laera decisamente "divina". All'evento esclusivo a Los Angeles, metropoli in cui Ely vive da anni, la showgirl italiana si è presentata non travestita, ma semmai "". L'abito, un trionfo di paillettes e trasparenze, queste sì, davvero assassine, non richiamava personaggi mostruosi o celebri protagoniste del cinema horror, ma ...