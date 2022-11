Elezioni Brasile | Bolsonaro convoca la stampa | “Rispetterò la Costituzione” Ma non parla della vittoria di Lula

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) “Il nostro sogno continua, più vivo che mai”: lo ha detto il presidente uscente del, Jair, in una conferenzadal Palacio do Planalto a Brasilia,ndo per la prima volta del risultato elettorale quasi 48 ore dopo la chiusura delle urne che hanno dato laa Luiz Inacioda Silva. “Siamo per l’ordine e il progresso. Sono stato sempre etichettato come antidemocratico pur muovendomi dentro la“, ha aggiunto il leader di destra, sottolineando che “continuerà ad obbedire alla”. Nel suo discorso non hatosconfitta, ma ha lasciato intendere che non violerà la Carta. Rompendo il silenzio a due giorni dalleche lo vedono ...