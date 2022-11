Elezioni Brasile | Bolsonaro autorizza transizione con Lula

Il presidente uscente non ha citato Lula e non ha ammesso la sconfitta alledi domenica (... H a però condannato i blocchi stradali che hanno paralizzato il, invitando i suoi ...... motivate dall'indignazione per le. Ma non vanno usati i metodi della sinistra", ha detto ...diminuzione i blocchi di strade a autostrade ad opera dei sostenitori di Jair Bolsonaro in. ...Il presidente uscente del Brasile Jair Bolsonaro ha tenuto un discorso pubblico sull’esito delle elezioni in Brasile e non ha contestato il risultato ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...