(Di martedì 1 novembre 2022) «di». In Spagna continua a far discutere la vicenda del rigore concesso contro il Real Madrid pochi giorni fa contro il Girona.nel post-partita ha detto: «Il fatto è abbastanza chiaro. Semplicemente – ha detto– Asensio non colpisce il pallone con la mano. Lo hanno inventato. Ho parlato con Marco, lo colpisce col petto. Questa situazione ci è costata due punti». Elscrive che il departamento de integridad della Federcalcio spagnola ha trasferito al Comité de Competición le dichiarazioni rese dall’allenatore dei Blancos, Carlo. Il tecnico emilianodadi ...

IlNapolista

E se anche lo avesse fatto, la sua mano sinistra è vicina al suo corpo.' Queste dichiarazioni, secondo il quotidianoDeportivo , potrebbero valere aduna denuncia dal Comitato di ...Lo stesso, riferisce il 'Deportivo', non sembra aver chiuso in maniera definitiva le porte ad Asensio. Il maiorchino non è certamente una prima scelta, ma il tecnico lo ha definito ... El Mundo: «Ancelotti rischia da quattro a dodici giornate di squalifica» Destaque do Arsenal neste início de temporada e cotado para ser um dos 26 convocados por Tite para a Copa do Mundo, Gabriel Jesus vem chamando a atenção de um clube tradicional da Europa, o Real Madri ...O Real Madrid enfrenta o Girona no domingo (30), no Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol. Líder da disputa, os Merengues não contarão, pelo terceiro jogo seguido, com o camisa 9 do grupo de Ancelotti. B ...