Ecco dove si appoggia la Meloni Mannheimer | il sondaggio che umilia la sinistra

(Di martedì 1 novembre 2022) Renatosmonta la. Ospite de L'Aria Che Tira nella puntata di lunedì 31 ottobre su La7, il sondaggista smentisce la paura del fascismo: "La manifestazione a Predappio? Sono quattro gatti folkloristici, non vale la pena perdere tanto tempo su un problema che non c'è". Poi, in collegamento con Myrta Merlino, ricorda agli ospiti in studio che "se si guardano le statistiche, la minoranza degli elettori dellasi considera di destra, la netta maggioranza si considera di centrodestra. Lasisu un voto moderato e di quello terrà conto". "Molto interessante", commenta la stessa conduttrice. Insomma, quella diè una chiara replica alla tesi di Antonio Caprarica. È lui a paragonare la manifestazione a Predappio al rave party di Modena. ...

Money.it

Istat: pil al 3,9% La pacchia Ue non è finita e per Melonii primi boomerang: due nein... 'Per ... Come eil governo di Giorgia Meloni possa trovare le risorse necessarie per dare un aiuto ...... 'Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e davengono'. Gli risposi: 'Signore mio, tu ...la generazione che cerca il tuo volto, Signore. Del Signore è la terra e quanto contiene: il ... Mascherine resta l'obbligo, ecco dove e tutte le novità dal 1° novembre Ecco dove sarà possibile seguire l’ultima partita di qualificazione di Champions League tra Bayern Monaco e Inter Un appuntamento imperdibile, benchè la qualificazione per l’Inter sia già… Leggi ...La domanda sul raduno dei nostalgici di Mussolini arriva inattesa, quando la comunicazione di Palazzo Chigi ha ormai spento la telecamera per ...