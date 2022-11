Corriere dello Sport

ROMA - Paulodimentica il suo passato. L'attaccante argentino ha voluto celebrare il compleanno delle sue ex squadre, la Juventus e il Palermo che lo ha portato in Italia lanciandolo nel grande calcio. ...... ad inizio campionato, è arrivato il grave infortunio a Winaldum,nascondo che un po' di sconforto mi ha assalito. Questo sconforto, poi, è aumentato, anche parecchio , con l'infortunio di... Dybala non dimentica il passato: ecco gli auguri a Juventus e Palermo ROMA - Paulo Dybala non dimentica il suo passato. L'attaccante argentino ha voluto celebrare il compleanno delle sue ex squadre, la Juventus e il Palermo che lo ha portato in Italia lanciandolo nel gr ...Un lavoro no stop dell'argentino che ha pubblicato sui suoi social un video del suo allenamento per recuperare dalla lesione ...