Domenica ingresso gratuito in musei civici e siti archeologici

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 novembre 2022) Il 6 novembre, primadel mese,indi Roma – La primadel mese, il 6 novembre, per residenti e non residenti a Roma sarà l’occasione per visitare gratuitamente i, le mostre in corso e alcune aree archeologiche: il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00 ultimoalle 15.00) e i Fori Imperiali (dalla Colonna Traiana 9.00 – 16.30 ultimoun’ora prima). Accesso aiSuper (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Foro Romano e del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un’ora prima della chiusura. ...