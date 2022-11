Domenica 6 novembre ingresso gratis nei musei civici e siti archeologici di Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 novembre 2022)– La primadel mese, il 6, per residenti e non residenti asarà l’occasione per visitare gratuitamente i, le mostre in corso e alcune aree archeologiche: il Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 16.00 ultimoalle 15.00) e i Fori Imperiali (dalla Colonna Traiana 9.00 – 16.30 ultimoun’ora prima). Accesso aiSuper (visita integrata delle aree archeologiche dei Fori Imperiali, del Forono e del Palatino) a partire dalle ore 9.30 e fino a un’ora prima della chiusura. Saranno aperti a tutti i visitatori:Capitolini; Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali; Museo dell’Ara Pacis; Centrale Montemartini; Museo ...