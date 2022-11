Disney+ | novembre 2022 | le novità in catalogo tra film e serie TV

(Di martedì 1 novembre 2022)perè un mese ricco dineldella piattaforma streaming: tra ipiù attesi segnaliamo Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti, sequel delCome d’incanto con Amy Adams, Patrick Dempsey e James Marsden. Tra lec’è molta attesa per Willow – la, basata suldi avventura fantasy del 1988 ideato da George Lucas. Il nuovo progetto vede il ritorno di Warwick Davis nel ruolo del protagonista. Il 21sarà disponibile l’episodio finale dellaThe Walking DeadTv originaliReboot – prima stagione – disponibile dal 2David Beckham: ...

... è quello che è successo lunedì 31 ottobre ai turisti e allo staff dello ShanghaiResort , temporaneamente chiuso per i severi controlli anti - Covid previsti dalla strategia Zero Covid ...I biglietti già acquistati ma non utilizzati, ha fatto sapere Shanghai, rimarranno validi ... Lo scorso30mila persone erano rimaste intrappolate nel parco dopo che le autorità avevano ...Ecco cos'ha in programma il Lucca Comics & Games per il 1 novembre, tra guest star e un po' di nostalgia per la conclusione dell'evento.Il parco divertimenti Shanghai Disney Resort ha chiuso lunedì 31 ottobre per poter effettuare i test anti-Covid sui visitatori e lo staff: secondo quanto riferito dall'ufficio sanitario della città tu ...