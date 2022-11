Dentro Politano e Gosens | fuori Dimarco | le ufficiali di Champions

Leggi su seriea24

(Di martedì 1 novembre 2022)- Dopo il turno terminato di Serie A nella serata di ieri, non c’è sosta per i club Italiani, nel giorno della ricorrenza dei Santi: c’è spazio per laLeague. Non c’è sosta per il calcio internazionale, si apre oggi 1 Novembre l’ultima settimana diLeague, per le Italiane spazio all’Inter di Inzaghi in trasferta a Monaco, ormai qualificata al turno successivo. Uguale per il Napoli, qualificato addirittura dalla quarta giornata, va in trasferta a Liverpool per cercare il primo posto. LIVERPOOL-NAPOLI: Partiamo dalledi Anfield, Spalletti schiera tra i pali Meret. A suo supporto difensivo spazio al blocco centrale formato da: Kim Min-Jae e Ostigard. Olivera sulla sinistra al posto di Mario Rui e Di Lorenzo a destra. In mediana agiranno i soliti Lobotka e ...