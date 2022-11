(Di martedì 1 novembre 2022) Spesso la colorazione dentale non dipende da una cattiva igiene orale ma è geneticamente determinata. Se così non fosse vediamo ipiù efficaci

ilGiornale.it

... la vergogna di Milano da sempre Zio Dennis Marelli (@DennisMarelli) October 29, 2022 L'Italia è quel paese dove si da ancora rilevanza alle parole di vecchiazzi coie la demenza senile.Ai locali non resta che stringere ie contenere le iniziative (mai veramente pericolose) del ...: 3' Barcellona (S), 14' Della Valle (A), 25' Pirrotta (A), 24' st Cena (A), 37' st Guienne (... Denti gialli: i rimedi naturali che funzionano È una problematica assai diffusa ed è spesso associata ad intenso disagio per chi la vive in prima persona. Stiamo parlando dei denti gialli, ovvero un'alterazione cromatica della dentina, la sostanza ...L'ammonizione che condanna Milinkovic a saltare il derby di Roma evidenzia una questione più volte sottolineata da Sarri da inizio stagione ...