Decreto rave party | cosa prevede la legge Opposizione | ' Misura fascista' - Politica - quotidiano net

Giurisprudenza Penale

Pubblicato in Gazzetta. Dal Pd ai verdi: 'Si mette in discussione la libertà dei cittadini'. Salvini: 'Indietro non si ...Sulla scia del caso di Modena arriva anche la stretta suiparty, che diventano una nuova fattispecie di reato, punibile con pene da tre a sei anni di reclusione e misure preventive prese dal codice antimafia. È il primo provvedimento voluto dal governo ... Ordinamento penitenziario, rinvio della riforma Cartabia al 30/12/2022, Covid e rave party (nuovo art. 434-bis c.p.): pubblicato in Gazzetta Ufficiale - ed in vigore da ieri - il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 - Giurisprudenza penale AGI - È attacco ad alzo zero da parte dell'opposizione contro il nuovo reato anti Rave: è una norma "fascista" e reazionaria che rischia di punire le legittime manifestazioni, è l'osservazione. Il gio ...Bonelli: "Provvedimenti restrittivi che normalmente si applicano ai mafiosi". Renzi: "Le questioni della giustizia richiedono tempo e scelte coraggiose". Letta: "È la libertà dei cittadini che così vi ...