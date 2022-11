Decreto anti-rave | il Viminale | «Non lede la libertà di manifestare» Il capo dei penalisti | «Intercettazioni possibili anche sui partecipanti»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022) «La normaillegali interessa una fattispecie tassativa che riguarda la condotta di invasione arbitraria di gruppi numerosi tali da configurare un pericolo per la salute e l’incolumità pubbliche». All’indomani dell’approvazione del primodel Consiglio dei ministri del governo Meloni, che interviene in materia di giustizia, Covid e sicurezza, le forze di opposizione hanno attaccato il centrodestra per la modifica del codice penale. Sotto accusa è l’introduzione di un reato definito liberticida e così vago da poter essere applicato in diverse occasioni, non solo per iparty. Ilprova a spegnere le polemiche, precisando che la misura «nonin alcun modo il diritto di espressione e ladi manifestazione sanciti dalla Costituzione ...