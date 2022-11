Da Forza Italia altro fuoco amico sul ritorno dei medici No vax | Gasparri | «Come piloti che hanno paura di volare»

Leggi su open.online

(Di martedì 1 novembre 2022) «Sinceramente iNo vax, a parte chi avesse delle incompatibilità accertate, mi lasciano perplesso. Èse un militare fosse per il disarmo o se un pilota non volesse salire su un aereo perdel volo vaccini». A scriverlo, su Twitter, è il vicepresidente di Palazzo Madama, Maurizio. Il senatore di, partito della maggioranza che sostiene il governo Meloni, critica la parte sul Covid del primo decreto approvato dall’esecutivo. Il Consiglio dei ministri di ieri, 31 ottobre, ha disposto lo stop all’obbligo vaccinale pere infermieri, a partire da oggi. Il personale sanitario No vax non dovrà aspettare così il 31 dicembre – questa era la data fissata dal precedente governo – per tornare a lavorare nelle strutture ospedaliere. ...