Croazia | ecco i preconvocati per il Mondiale | 5 ' italiani' in lista ma salta Rebic

In seguito all'eliminazione dellaper opera della Spagna a Euro2020, Rebic era finito nel mirino dei media e dei tifosi, che giudicavano insufficienti le sue prestazioni. Qualche giorno più ...la lista completa: Portieri : Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid), Kotarski (PAOK), Labrovic (Rijeka). Difensori : Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Glasgow ...La lista dei pre-convocati per il Mondiale in Qatar della Croazia: presente il granata Vlasic, ecco l'elenco completo Sono 34 i pre-convocati del ct della ...• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ La sua esclusione era nell’aria da tempo. Ora, però, è diventata ufficiale: Ante Rebic non prenderà pa ...