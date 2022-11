Covid | Veneto | boom di contagi | quasi 5mila in 24 ore

(Di martedì 1 novembre 2022) Importante balzo deiin, dove nelle ultime 24 ore il bollettino regionale segnala 4.497 nuovi casi, ed anche 9 vittime. Come sempre la flessione registrata dal report di ieri, ...

Importante balzo dei contagiin, dove nelle ultime 24 ore il bollettino regionale segnala 4.497 nuovi casi, ed anche 9 vittime. Come sempre la flessione registrata dal report di ieri, lunedì, con i contagi sotto ... tra i primi a studiare i focolai dinel piccolo comune di Vo Euganeo e a capire che anche ... è stato collaboratore del presidente delLuca Zaia, prima che la regione gli facesse causa per ... Se fino a febbraio 2020 la parola virologo avrebbe costretto molti di noi ad aprire il dizionario, dopo la pandemia è diventata tra le più pronunciate nelle trasmissione televisive, ...