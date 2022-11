Covid | le notizie di oggi Stop da oggi a obbligo vaccinale per medici e sanitari LIVE

Via libera del Consiglio dei ministri al dl che contiene anche misure sugli obblighi vaccinali anti. Il testo, si legge nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi, "modifica le disposizioni ...Su temi, però, molto identitari - sicurezza, carcere duro per i boss e- e paganti in termini ... Bagno di folla e buoneNel tornare a piedi in ufficio a Palazzo Chigi, Meloni si è ...Ieri l’esordio del Consiglio dei ministri con tre misure molto identitarie. E non urgenti. Fatta la squadra di 39 sottosegretari ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...