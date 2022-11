Covid | le notizie di oggi Reintegro no vax | critiche dalle federazioni dei medici LIVE

Scade oggi l'obbligo vaccinale anti -per chi esercita la professione sanitaria. I dubbi dalle federazioni dei medici Fimmg e Fadoi: 'Non fare vaccinazione stride con la professione'. Il provvedimento è stato ratificato al termine ...Sono positive anche le Borse asiatiche, con Hong Kong che svetta in progresso del 5% circa, sull'attesa che possa cambiare la restrittiva politica sul. In piu' e' emerso che e' migliorata l'...Chi è No Vax "va contro la medicina e la scienza e non dovrebbe operare in campo sanitario". Lo ha detto la capogruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli, parlando a La Stampa del reintegro dei me ...Leggi anche le altre notizie sulla difesa del made in Italy Sovranità alimentare ... inizialmente sotto accusa per la gestione dell’emergenza Covid. Questo non avrebbe mutato indirizzo e scelte ...