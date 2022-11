Covid | la situazione dei contagi oggi nel Lazio | il bollettino aggiornato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022). Saranno probabilmente, i prossimi, gli ultimi bollettini giornalieri che ci terranno informati sullapandemica nel nostra Paese. Prossimamente i bollettini potranno, infatti, essere settimanali, e non a cadenza quotidiana. La curva pandemica, nonostante l’autunno, sembra essere ancora largamente sotto controllo, e anche lo stesso Governo Meloni nell’ultimo decreto ha scombinato tutte le regole, anticipando di molto lo stop all’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario, reintegrando i medici no vax, pur mantenendo l’obbligo di mascherine all’interno di ospedale ed Rsa. Insomma, una mossa che cambia tutto, e subitamente, e certo ha incontrato molte proteste da parte dell’opposizione. Ad ogni modo, il monitoraggio rimane fondamentale per non farsi cogliere impreparati in caso di risalita dei ...