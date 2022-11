Covid | i medici ospedalieri | “Colleghi no vax restino fuori dai reparti con pazienti a rischio” E quelli di base | “Obbligo sia deontologico”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Ie i sanitari che non si sono vaccinati contro ildevono quanto meno restaredai “confragili maggiormente a“. È la richiesta che arriva dall’Anaao Assomed, il sindacato maggiormente rappresentativo dei, all’indomani del primo decreto approvato dal governo Meloni in Cdm, che ha previsto il reintegro dei no vax negli ospedali a partire da oggi, primo novembre. Tecnicamente, il testo approvato dal Consiglio dei ministri ha abolito l’vaccinale per le professioni sanitarie, che era in scadenza il prossimo 31 dicembre. Una mossa che ha colto alla sprovvista ospedali estessi, anche perché nel frattempo l’Ordine aveva sospeso i camici bianchi che ...