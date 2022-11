Così Mentana ha rischiato di diventare notizia | Salta la diretta | cosa è successo

Leggi su newstv

(Di martedì 1 novembre 2022) Enricohagrosso mentre si trovava in. Il giornalista è stato costretto a fermare il suo servizio. Ecco. Enricoè uno dei conduttori e giornalisti più apprezzati e seguiti. Famoso per le sue lunghissime maratone durante gli avvenimenti più importanti della politica italiana e non solo, il giornalista hadilui stesso “”. Enricohadi(fonte web)A causa di un incidente in, è stato costretto a interrompere il suo servizio facendo preoccupare i fan. Successivamente è tornato in onda, tranquillizzando tutti e ...