Cosenza Femminile – Campionato Serie C | Cosenza – Academy Sant’Agata

(Di martedì 1 novembre 2022) Di seguito il tabellino della gara del 30/10Girone C – 8ª Giornata: 3 –: 3 Marcatori: 2’st Cammarata (S), 30’st Cammarata (S), 36’st Paura (C), 39’st Cinque (C), 44’st Cammarata (S), 50’st Tortara (C).: Giudici, Perrotta, Gattuso, Arturi (12’st Le Piane), Esposito (1’st Mauro), Colavolpe, Cinque, Laurito, Ferrarello (7’st Gjonai), Tortora. A disposizione: Mauro, Perfetti, Gjonai, Paura, Eusebio, Romano, Le Piane, Leale. Allenatore: Paola Luisa Orlando: Vitale, Lazzarra, Vitale, Cammareri (35’st D’Ambra), Graziano, Fuorio, Caralello (35’st Ferrigno), Raffaele (14’st Pizzino), Cammarata, Panarello, ...

Nel caos panchina, sono tante le alternative al vaglio del Cosenza. L'ultima risponde al nome di Serse Cosmi, attualmente però sotto contratto con i croati del Rijeka; i lupi calabresi tentato di ripo ...Il Cosenza potrebbe virare su Viali per la panchina dopo l'esonero di Dionigi, l'allenatore è in città per parlare con la dirigenza. Incontro in corso tra le parti. Il Cosenza potrebbe virare su Viali ...