Cos’è il dismorfismo corporeo familiare | la malattia di cui soffre Marco Mengoni

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 1 novembre 2022) Vedere difetti fisici anche dove non ci sono è un problema che coinvolge molte persone, compreso chi è famoso e non avrebbe certamente motivo per sentirsi inadeguato. Si tratta di un disturbo che prende il nome di ““, particolarmente diffuso in questo periodo in cui si finisce per tenere come metro di paragone i Vip, abituati a utilizzare spesso i filtri disponibili sui social, Spesso questa sindrome è di tipo, ovvero ha un carattere ereditario, nel senso che può essere diffusa tra parenti. A confermarlo è Emanuel Milan, psicologo e ricercatore ed esperto di disturbi dell’immagine corporea e dell’alimentazione: “Nelle famiglie c’è molto spesso qualcuno che, pur essendo gradevole, avvenente e con degli indubbi punti di forza estetici, in realtà non li vede affatto. Questo per dire che nel ...