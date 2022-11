Cortocircuito a sinistra | pur di celebrare una vittoria esaltano il putiniano Lula

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 novembre 2022) Oramai la costante della politica italiana, a prescindere dal cambio d'epoche e di leadership è l'irrefrenabile vocazione del Pd alla doppia morale. Non ne possono fare a meno. Sia su vicende domestiche che, per dir così, d'importazione. Ecco l'ultimo caso. In Brasile,, mito della, ha vinto veramente di un'incollatura le elezioni presidenziali che lo hanno visto sfidare il presidente uscente, il conservatore Bolsonaro. Esito giunto dopo una campagna elettorale violentissima. Ebbene, ovviamente i dem nostrani si sono precipitati nella corsa di tweet e dichiarazioni, sempre ad onorare l'alto, vecchio, rassicurante dato acquisito che li vede assai solerti nelle vittorie altrui e ben poco efficaci nel costruire le proprie (tanto, come si è visto negli scorsi dieci anni, non ne hanno neanche bisogno per governare). ...