Corriere dello Sport – il Chelsea ha una speranza e riguarda l’Inter”

(Di martedì 1 novembre 2022) 2022-11-01 20:07:06 Il: In casasi torna a parlare del futuro di Romelu Lukaku: diversi media inglesi, tra cui l’Evening Standard, escludono un ritorno a Londra dell’attaccante belga, che sarebbe fuori dai piani futuri di Graham Potter. Il club britannico anzi spera in un Mondiale positivo da parte della punta, che possa aumentare il valore del suo cartellino, calato drasticamente nell’ultimo anno dopo la stagione negativa in Premier League e gli infortuni in nerazzurro. Lukaku: ilha un accordo conma spera nella cessione Secondo quanto riporta l’Evening Standard, ilha un accordo verbale conper un prestito oneroso di circa 8 milioni di euro anche per la prossima stagione. Ma il vero obiettivo dei Blues è quello di cedere il prima ...

Corriere dello Sport

ROMA - Paulo Dybala non dimentica il suo passato. L'attaccante argentino ha voluto celebrare il compleanno delle sue ex squadre, la Juventus e il Palermo che lo ha portato in Italia lanciandolo nel ...LIVERPOOL (INGHILTERRA) - "You'll never walk alone" è l'inno del Liverpool , che verrà cantato come sempre a squarciagola dai tifosi dei 'Reds' prima del match di Champions League contro il Napoli ad ... Drogba pazzo di Osimhen: il messaggio social fa impazzire i tifosi L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha deciso di che rimarrà a casa con del vino rosso invece di recarsi in Qatar.Il Bayern Monaco vince 2-0 in casa, ma i nerazzurri si qualificano comunque ai playoff in virtù del secondo posto nel girone.