Coppa Italia Serie C 2022 2023 | la rovesciata di Palmieri nel finale manda l’Entella agli ottavi | 1-0 al Montevarchi

(Di martedì 1 novembre 2022) Vittoria di misura nel match valido per il secondo turno dellaC perin casa contro il. Liguri quindi che passano al turno successivo. Match che non parte fortissimo, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Poco da segnalare se non l’incredibile numero di ammoniti nei primi 45? minuti, con addirittura 5 cartellini gialli sventolati. La prima frazione si chiude sul risultato di 0-0. La seconda frazione è una ancora più lenta riproposizione della prima, con squadre stanche e poco propositive. Succede poco o nulla, e quando sembra tutto indirizzato per andare ai supplementari, al minuto 90?si inventa unaper il gol del vantaggio decisivo. La gara si chiude col risultato di 1-0. Entella che vola ...

