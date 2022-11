“Con tutti i problemi che abbiamo | il Governo pensa a fermare le Ong” dice Roberto Saviano

(Di martedì 1 novembre 2022) Dal palco del Lucca Comics – festival dedicato al fumetto – lo scrittorenon ha perso occasione per attaccare ilMeloni. Già il giorno seguente alla vittoria di Fratelli d’Italia,si sentiva minacciato dagli elettori di Giorgia Meloni da lui definita “uno spettro che vaga per l’ Europa”. Ospite del Lucca Comics, lo scrittore non ha perso l’occasione di attaccare il nuovo Esecutivo di Centrodestra.InstagramIn prima battuta ha biasimato la decisione del nuovo Ministro dell’interno – il leghista Matteo Piantedosi – di mettere un freno agli sbarchi degli immigrati e di dare l’autorizzazione solo alle navi Ong italiane. “Condel paese è sintomatico che si parli solo di ...

Basket Magazine

... a dispetto digli altri, non ha perso miliardi anzi ne ha guadagnati oltre 49 da un anno all'altro. Solo quarto Jeff Bezos, Ceo di Amazon,126 miliardi di dollari, davanti a Bill Gates...GLI ERRORI GIORNATA PER GIORNATA 1a giornata : ( - )Sampdoria - Atalanta(+), (+)Lecce - Inter( - ), ( - )Juventus - Sassuolo(+). 2a giornata : (+)Atalanta - Milan( - ). 3a giornata : (+)Milan - ... Tortona, Leon Radosevic a tutto campo: "Sentiamo di potercela giocare con tutti. Ramondino Ha molti punti in comune con Trinchieri" Si è concluso il tour di incontri del presidente della FIGC Gabriele Gravina con i rappresentanti del calcio di base.Il tecnico bianconero si sbottona in conferenza stampa: "Ce ne sono molti bravi oltre che in Under 23 anche in Primavera" ...