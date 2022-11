“Con lui fuori da UeD” Ida Platano | stavolta c’è la foto e monta la rabbia del pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) UeD entra sempre più nel vivo, protagonisti Alessandro Vicinanza e Idasui quali arriva una segnalazione pesante. Così mentre Riccardo Guarnieri resta dietro l’angolo. Per il cavaliere la dama di Brescia continua a sostenere di non provare più nulla per il suo ex, ma le sue azioni la tradiscono. L’ultima la sua reazione in studio alla notizia del bacio tra Riccardo e Roberta ne è una prova. “Fino a due giorni fa Roberta voleva uscire con Alessandro! Siete malvagi tutti e due, giocate sulla mia pelle. Roberta prenditi i miei scarti! Oggi mi è passata”, aveva urlato Ida. Una reazione che aveva spinto Tina ad intervenire. E Ida, poco dopo, a zittirla. “La mia è unaverso una persona che non è mai stata sincera e onesta. Non che mi brucia, oggi non mi brucia più. Sei geloso del mio rapporto con Armando? E fatti la tua amichetta Roberta. ...