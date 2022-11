Classifica musica italiana ottobre 2022 | la top 10 del mese

Leggi su lopinionista

(Di martedì 1 novembre 2022) Maneskin – foto di Tommaso OttomanoIn vetta alla decimadedicata allaci sono i Maneskin. Sul podio anche Dalla e Cremonini e Tiziano Ferro MILANO – Anche aci svaghiamo grazie alla top 10 dellatargata L’Opinionista, la decima del. In vetta questotroviamo i Maneskin con “The Loneliest”, bella ballad che la band romana ha lanciato di recente. In seconda posizione si stagliano Cesare Cremonini e Lucio Dalla: il loro duetto virtuale è sulle note di “Stella di mare”, reincisa in studio dall’ex Lunapop con il consenso della famiglia di Dalla. Si tratta di un’operazione artistica senza precedenti: per la prima volta, infatti, grazie a Sony Music, Pressingline e alla ...