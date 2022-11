Clamoroso | Calenda confessa | “Bonino finanziata da Soros”

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 novembre 2022) Zuppa di Porro. La sinistra proprio non ci sta alle prime mosse della Meloni e si vede da quanto scrivono a Rep. Hanno spolverato Burioni per fare editoriale su Covid, e per la Stampa la Ronzulli. Travaglio non sa cosa fare e se la prende con i sottosegretari: non gliene va bene uno. La sinistra e Maurizio Maggiani, tutto da leggere, ma come scrvono questi qui. Tutti pazzi per Lula e feltrino li sfotte. E sta storia dei soldi iper lala cavalca solo Sallusti, ma è veramente da pazzi. Il Pil cresce, ma ilmerito è di D. #rassegnastampa1nov L'articolo proviene da Nicola Porro.