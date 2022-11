Civitanova-Perugia oggi | orario e tv Finale Supercoppa Italiana volley | quando inizia e su che canale vederla

(Di martedì 1 novembre 2022)si assegna il primo titolo della stagione delmaschile, è il giorno delladi. Dopo le vittorie nelle semifinali di ieri, saranno la Lubee la Sir Safety Susaa contendersi l’importante trofeo. Un incrocio che ormai sta diventando una sorta di “classico” delitaliano, soprattutto quanto ci sono titoli e trofei in palio. Le due squadre, oltre ad essere state le protagoniste delle ultime quattro finali scudetto, si sono già incontrate indinel 2017 e nel 2020. L’ultimo incontro tra i due team è avvenuto appena cinque giorni fa, nell’anticipo dell’undicesima giornata di SuperLega. In quell’occasione a spuntarla è stata ...

A Cagliari la finale domani alle 17 è. Lube che batte una Modena a cui non basta un volenteroso Rinaldi mentre è show fra Sir e Itas Trentino arrivati al tie break- Trento 3 - 2 (23 - 25, 25 - 17, 25 - 22, 22 ......Vola in finale alla Del Monte Supercoppa la Sir Safety Susa Perugia. I Block Devils superano al tie break, dopo una girandola di emozioni e ...I Block Devils devono lottare cinque set per avere ragione di una Trento ispirata. Partita spettacolare di oltre due ore che si conclude 3-2 (23-25, 25-17, 25-22, 22-25, 15-7). Semeniuk (20 punti) e L ...