Cina | migliaia in fuga dalla fabbrica di iPhone | l' ipotesi quarantene Covid scatena il panico

(Di martedì 1 novembre 2022) Iltorna ad essere l'emergenza numero uno per Foxconn Technology , il più grande contractor mondiale dell’elettronica nonché assemblatore degli iconicidi Apple . Sui social media in mandarino,...

... il parco tematico Shanghai Disneyland, scattato allarme, ha chiuso i cancelli impedendo a... In linea con l'approccio ultra - rigoroso di tolleranza zero dellanei confronti dello allarme ...Sui social media in mandarino, come Weibo (il Twitter cinese), si sono moltiplicati negli ultimi giorni i video della fuga didi dipendenti, che hanno sfondato i blocchi del mega impianto di ...Il Covid torna ad essere l'emergenza numero uno per Foxconn Technology , il più grande contractor mondiale dell’elettronica nonché assemblatore degli ...Allarme covid a Shanghai, Disneyland blocca migliaia di visitatori senza tampone: linea dura cinese anti virus, Xi la terrà fino al 2024 ...