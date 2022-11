Chiara Ferragni vola in Giordania per il ponte | ma senza la family | ecco con chi era

continua a stupire i suoi follower. A lasciare tutti a bocca aperta questa volta è stata la scelta dell'abbigliamento per il compleanno di sua mamma, la signora Marina. Per l'occasione,...Belen cura tantissimo l'estetica del suo feed a differenza diche invece posta la qualunque. Dalla foto di una copertina a un momento in cui si trova al parco con i figli. L'...Chiara e Valentina Ferragni fanno impazzire il web con le foto dei loro travestimenti per Halloween. Le sorelle ...I fan di Chiara Ferragni e Fedez restano ogni volta incantati dinanzi al tenero visino di Vittoria, per tutti semplicemente Vitto. Sguardo angelico e animo ribelle. Si potrebbe in breve descrivere ...