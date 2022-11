Chiara Ferragni | alla cena di famiglia così | cosa spunta lì sotto | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022)continua a stupire i suoi follower. A lasciare tutti a bocca aperta questa volta è stata la scelta dell'abbigliamento per il compleanno di sua mamma, la signora Marina. Per l'occasione, infatti, l'imprenditrice digitale ha scelto un top semplice ma al tempo stesso trasparente, indossato senza reggiseno. Un top che lasciava intravedere le sue forme. Dunque, scendendo nei dettagli,diorganizzata per festeggiare la madre, laha optato per un look casual: jeans, top bianco trasparente e camicia oversize. I suoi seguaci, poi, si sono affrettati alineare un dettaglio piuttosto evidente:ha scelto di non mettere il reggiseno. Tra l'altro, mentre per laal ristorante ...