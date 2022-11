“Chi va al museo non si masturba?” Ed è scontro sulle sexy influencer agli Uffizi

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 novembre 2022) È stato il tema della settimana e ha fatto discutere non poco. Duesi sono presentatedi Firenze, hanno pagato il biglietto e si sono fatte una fotografia di fronte alle Venere del Botticelli. Tutto normale, se non fosse che Eva Menta e Alex Mucci erano agghindate in abiti succinti, con evidenti trasparenze e senza alcun reggiseno. Lo scatto, pubblicato sui social, ha scatenato l’ira di alcuni (“indecoroso”) e del, che ha chiesto la rimozione della fotografia. Vittorio Sgarbi, però, ha difeso a spada tratta le duechiedendosi dove fosse lo scandalo. E ieri sera a Quarta Repubblica si è nuovamente schierato in loro difesa, entrambe presenti in studio. LeseminudeIl dibattito ha visto due ...