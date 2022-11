Champions | Psg; Galtier | speriamo sia l' anno buono per vincerla

Tuttosport

Ritorna la UEFALeague 2022/23 con le ultime partite della fase a gironi e tra le più attese vi è Juventus ", valevole per il Gruppo H, di mercoledì 2 novembre 2022 all'Allianz Stadium di Torino. Il ...Ecco la missione della Juventus, che questa sera (ore 21, Sky Sport) affronterà ilallo Stadium ...lo stupore di chi in carriera non aveva mai mancato l'appuntamento con gli ottavi di: '... Juventus-Psg per Buffon: "La Champions sono dettagli, la crisi si capisce nello spogliatoio" Così il tecnico dei francesi in conferenza stampa: "I bianconeri, pur essendo già eliminati, possono ancora conquistare l'Europa League" ...Così il tecnico dei francesi in conferenza stampa: "I bianconeri, pur essendo già eliminati, possono ancora conquistare l'Europa League" ...