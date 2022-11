Champions League | sesta giornata | programma e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 1 novembre 2022) Ladellanon sarà influente per le italiane in campo che hanno raggiunto gli ottavi di finale nei rispettivi gironi. In questo martedì, però, altre società in giro per l’Europa attendono di concludere questa fase a gironi per ufficializzare i verdetti. Nel raggruppamento del Tottenham, ad esempio, tutte le formazioni hanno possibilità di qualificarsi, mentre Club Brugge e Porto si giocheranno il primato e Atletico Madrid e e Bayer Leverkusen un posto in Europa. Ecco tutto ilcon le sfide di Inter e Napoli.: ile latv(Credit foto ...