Champions League | ecco gli arbitri designati per i match delle italiane mercoledì

Sono state designate le squadre arbitrali per i match di Milan e Juventus di mercoledì sera inSono state designate le squadre arbitrali per i match didi mercoledì delle italiane (Milan e Juventus). Milan - Salisburgo a Lahoz, Juventus - Psg a Del Cerro Grande.La squadra capitanata da Jack Devecchi alle ore 20 al Palais des sports affronta il JDA Dijon per la terza giornata della Basketball. I Giganti di Mont'e Prama. Si tratta dell'unico ...Negli ultimi 90 minuti in questi due giorni di partite verranno decise le sedici squadre che passeranno avanti in Champions League Tante big a rischio e con lo spettro Europa League dietro l’angolo. S ...Juventus-PSG, le probabili formazioni: Fagioli in pole su Miretti per giocare a centrocampo con Locatelli e Rabiot, davanti Milik e Kean ...