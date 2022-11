Champions League | conferme cercasi per il Napoli a Liverpool | il ‘2’ a 3 | 90 | Le nostre scommesse

Leggi su justcalcio

(Di martedì 1 novembre 2022) 2022-11-01 00:28:00 Fermi tutti! Ancoracon ilche contro ildomani sera ad Anfield scenderà in campo per tentare di centrare sesto successo di file e blindare al primo posto nel gruppo A che già comanda in virtù delle cinque vittorie sinora conquistate in altrettante gare. Con quindici punti all’attivo gli azzurri di Spalletti scenderanno in campo per difendere un primato che potrebbe essere garantito anche con una sconfitta che non abbia più di tre gol di scarto. Il fischio d’avvio del direttore di gara del tedesco Tobias Stieler è programmato per le 21. In campo, dunque, due formazioni che hanno dominato il girone e che hanno la qualificazione garantita per aver annientato l’Ajax, con una sola vittoria e tre punti all’attivo, ed i Rangers ultimi con zero punti sinora conquistati. ...