Champions | Inter e Napoli in campo Spalletti | ' E' il Liverpool di sempre' Inzaghi ' Bayern? Partita seria'

Perché domenica sera c'è Juventus -e perché risparmiare minuti giocati a qualche titolare è importante. 'Cambierò qualcosa ma non troppo' si è limitato a dire certificando l'indisponibilità di ...Si chiude oggi la fase a gironi diLeague per Napoli e. I campani giocano fuori casa contro il Liverpool mentre i nerazzurri saranno in campo all'Allianz Arena di Monaco di Baviera contro il Bayern. " E' il Liverpool di ...Grazie all’ottimo lavoro svolto nel doppio confronto con il Barcellona e ai 6 punti acquisiti contro il Viktoria Plzen, gli uomini di Simone Inzaghi sono certi del secondo posto e della qualificazione ...Martedì 1^ novembre alle 21.00 scendono in campo Bayern Monaco e Inter. La partita sarà in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW Le due squadre si sono incontrate già otto ...