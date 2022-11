“Caro Emmanuel | io…” | la rivelazione | cosa ha detto Meloni a Macron

(Di martedì 1 novembre 2022) Uno degli obiettivi maggiormente conclamati da Giorgia, nel corso della sua campagna elettorale, era quello di rioffrire all’Italia un ruolo di peso, alla pari di Francia e Germania, all’interno del continente europeo. All’indomani del giuramento, è stato proprioad essere il protagonista del primo incontro istituzionale della neopremier. La leader di FdI ha svelato il contenuto del faccia a faccia nel nuovo libro di Bruno Vespa, La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto nucleare. La azione di Giorgia, a breve in tutte le librerie: “Abbiamo conversato per un’ora a quattr’occhi sulla terrazza dell’hotel Melià. Siamo persone che amano entrambe la franchezza e abbiamo parlato di tutto con la massima chiarezza, delle cose che ci uniscono e di quelle che ci dividono”. ...

