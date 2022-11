Caro affitti all' università | casa dello studente gratis solo per il 5% delle matricole

(Di martedì 1 novembre 2022) All'impennata dei prezzi negli appartamenti privati corrisponde la penuria di posti nelle strutture pubbliche. E quasi un universitario su due studia fuori dalla sua città. Il nodo della borsa di studio per avere un alloggio in una foresteria. E l'attesa per i fondi del Pnrr

ROMA - Dietro le storie raccontate da Repubblica sull' addio all'università di diverse matricole del ceto medio italiano c'è, soprattutto, il prezzo strangolante delle grandi città sedi d'ateneo e la ......per vivere nuove esperienze e imparare finalmente cosa vuol dire 'autonomia' provando così l'esperienza di studiare in città e anche Paesi diversi dove però sussiste il problema dele ...All'impennata dei prezzi negli appartamenti privati corrisponde la penuria di posti nelle strutture pubbliche. E quasi un universitario su due ...Dopo cinque anni in salita e poi due anni di pandemia, il numero delle immatricolazioni in Italia è sceso del 3%. A scoraggiare migliaia di giovani a iscriversi all’università è, in particolare, l’aum ...