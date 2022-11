Caravaggio tra luci e ombre | al cinema il pittore ribelle e inquieto secondo Michele Placido

'Attraverso alcuni amici ho scoperto, e ho immaginato un dialogolui e Giordano Bruno'. L'OMBRA - E aggiunge: 'Quello che mi interessava non era un film sull'estetica caravaggesca, ma ......tv - 'I Leoni di Sicilia' e 'Django' - e due film - 'Siccità' di Paolo Virzì e 'L'ombra di' di Michele Placido (foto Fabrizio Cestari) Basta un attimo per metterci a proprio agio,...Ribelle e inquieto, devoto e scandaloso, indipendente e trasgressivo. E' il Caravaggio che Michele Placido mette in scena nel suo nuovo film "L'ombra di Caravaggio". Presentato in anteprima mondiale a ...Vinicio Marchioni, da Siccità a I leoni di Sicilia, da L'ombra di Caravaggio a Django. L'intervista di Amica su lavoro e vita privata ...