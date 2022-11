Capo ultrà ucciso | individuato chi ha provocato deflusso

(Di martedì 1 novembre 2022) Sono stati individuati alcuni tifosi che sabato scorso allo stadio Meazza di Milano durante la ritirata dagli spalti della Curva Nord ordinata dai capinerazzurri in seguito all'omicidio di ...

...primo La Digos si è mossa con celerità per cercare di capire cosa è successo sabato sera a San Siro quando la Curva Nord si è svuotata in seguito alla notizia dell'omicidio dello storico...... hanno provocato il deflusso, e un terzoresponsabile di aver usato violenza verso una persona che esitava a lasciare San Siro. E' quanto risulta dalle indagini condotte dalla Digos che in ...