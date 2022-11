Teleclubitalia.it

Un paracadute, guidato da un software e sganciato da un aereo, chederrate alimentari in un territorio lontano, a beneficio di una popolazione affamata da una ...finanziato dalla Regione...... l'Associazione Mezzogiorno Italia Mediterraneo Europa, presieduta da Luigi Snichelotto,il ... del direttivo nazionale e Presidente RegionaleFIPE / Confcommercio - Fondamentale ... Campania, lancia la figlioletta di due anni dalla finestra e poi tenta di togliersi la vita Un paracadute, guidato da un software e sganciato da un aereo, che lancia derrate alimentari in un territorio lontano, a beneficio di una popolazione affamata da una guerra. È una ...De Luca firma l'ordinanza per la Campania sull'obbligo di indossare le mascherine negli ospedali e nelle Rsa, poi lancia un appello al governo ...