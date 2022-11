Cameriere accusato di aver sottratto quasi 90 000 euro dagli incassi del ristorante | lo stratagemma

(Di martedì 1 novembre 2022) Per ben cinque anni ha agito grazie a un ingegnoso. Alterava i dati del palmare affidatogli per la gestione degli ordinativi della clientela. Undi un noto Hoteldella Val Gardena, èdi essersi appropriato di una parte deglidel, per un importo pari a oltre 90.000. Questo l’epilogo di un’indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Bolzano. Il tutto ha preso dalla denuncia presentata alla Procura della Repubblica del capoluogo da parte del ristoratore. Aveva forti sospetti perché registrava un repentino calo deglidel, nonostante il locale continuasse a far registrare il tutto esaurito.del, lo ...

