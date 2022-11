Calendario Mondiali hockey pista 2022 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) Idi, in quel di San Juan (Argentina), sono pronti a partire, all’interno della manifestazione dei World Skate Games. Otto le pretendenti al via, fra cui l’Italia, divise in due gironi da quattro squadre ciascuno. Gli azzurri del ct Alessandro Bertolucci fanno parte del Gruppo A, con Francia, Cile e Portogallo, mentre nel Gruppo B vi sono i padroni di casa dell’Argentina, in compagnia di Spagna, Mozambico e Angola. Di seguito il, glie le possibilità per seguire tutte le partite fra tv e. Tutti i match iridati saranno visibili in diretta, con la possibilità del commento in italiano, sul sito www.worldskategames.tv, per non perdersi neppure un gol e un’emozione. Lunedì ...