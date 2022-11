Pianeta Milan

Mai come quest'anno la compressione delsta causando problemi ai club. Il Corriere dello Sport riporta i numeri relativi agli infortuni. Gli stop riguardano Inter,, ma anche la ...Ecco le giornate del, asimmetrico come lo scorso anno Ilcampione d'Italia inaugura il campionato e riparte in casa contro l' Udinese, sabato 13 agosto alle 18.30. L 'Inter sarà in ... Calendario Milan, gli impegni di novembre dei rossoneri di Pioli Sessione di allenamento mattutina per il Milan, che si è ritrovato a Milanello in vista del prossimo match di Champions League in programma domani sera a San Siro contro il Salisburgo. Secondo quanto ...Si sapeva che non ci sarebbero stati problemi e, in effetti, il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan è arrivato senza difficoltà. Il tecnico ha rinnovato per altri due anni, quindi sarà alla guida de ...