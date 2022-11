Calenda accusa +Europa | “Da Soros 1 | 5 milioni di euro per un listone antifascista “ Della Vedova | “Contributi solo ad alcuni candidati”

(Di martedì 1 novembre 2022) Un milione e mezzo dida Georgea +pa per fare “un“. È l’lanciata da Carlonei confronti dei suoi ex alleati. “Georgeha sovvenzionato con un milione e mezzo di“, dice il leader di Azione a Bruno Vespa, che lo riporta nel suo ultimo libro. S’intitola “La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia Meloni“, come tutti i libri del conduttore di Porta a Porta è edito da Mondadori-Rai libri, e uscirà venerdì 4 novembre. Con Vespatorna agli infuocati giornidoppia rottura: quella col Pd di Enrico Letta e quella con gli ormai ex alleati di ...

la Repubblica

L', che il cartello radicale smentisce seccamente, è del segretario di Azione, Carlo. Il leader del Terzo polo, intervistato da Bruno Vespa nel libro La grande tempesta in uscita ...... era diventato ideologico e questo non ci ha aiutato a assumere provvedimenti efficaci -... Il leader di Azione, Carlo, approva: "Il nome del reato di 'invasione' è piuttosto surreale, ma ... Calenda accusa +Europa: "Soldi da Soros per non rompere con il Pd" Il conduttore di Porta a Porta ha chiesto conto di queste affermazioni a Benedetto Della Vedova. "+Europa non ha ricevuto contributi da Soros, che altrimenti sarebbero già pubblicati - la replica - ...Il leader di Azione, Carlo Calenda, conferma di aver apprezzato il discorso in ... Dynamic 1 Dal Pd guardano meno lontano e accusano il “terzo polo” di cercare un accordo con Meloni per ottenere la ...